가수 최예나가 솔로 아티스트로서 힘찬 날갯짓을 시작한다.최예나는 17일 오후 6시 첫 번째 미니앨범 '??? (SMiLEY)'를 발매한다.'??? (SMiLEY)'는 최예나만이 가진 행복 에너지와 매력을 가득 담고 있는 앨범으로, 퍼포먼스, 보컬, 랩까지 전천후으로 활약했던 최예나의 올라운더적인 면모를 담았다.최예나는 힘들고 어려운 상황에서도 웃음으로 넘겨버리는 특유의 긍정 마인드를 담은 타이틀곡 'SMILEY(스마일리)(feat.BIBI)'로 활동을 시작한다. 최예나는 데뷔곡을 통해 안정적인 보컬과 퍼포먼스를 보여주며 솔로 아티스트로도 충분히 무대를 꽉 채우는 장악력을 지녔다는 것을 증명할 전망이다.뿐만 아니라 이번 앨범에는 평소 팬에 대한 진심과 사랑을 담은 수록곡 'Before Anyone Else (비포어 애니원 엘스)'와 날 힘들게 한 사람과 'HATER'들에게 빌어먹을 행운을 빌어주는 메시지를 표현한 'LxxK 2 U (럭 투 유)', 한 소녀의 친구를 향한 우정과 귀여운 질투를 극적으로 표현한 'PRETTY BOYS (프리티 보이즈)', 지루한 일상에서 여행을 떠날때 함께하는 누군가와 느끼는 디테일한 감정들을 담은 'VACAY (베케이)'까지 수록돼 최예나의 다양한 매력을 느낄 수 있다.특히 최예나는 이번 앨범을 통해 작곡 및 작사에 도전에 앞으로 더욱 발전해갈 행보에 기대감을 더한다.최예나의 당찬 팔색조 같은 보컬뿐만 아니라 랩 실력까지 들을 수 있는 집약체 '??? (SMiLEY)'는 17일 오후 6시부터 각종 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.한편 최예나는 이날 오후 8시 팬 쇼케이스를 개최한다. 그룹 활동 이후 새로운 시작에 나서는 최예나는 데뷔의 기쁨을 팬들과 함께 나누며 특별한 추억을 쌓을 예정이다.