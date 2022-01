스트레이 키즈가 '제36회 골든디스크어워즈'(이하 '2022 골든디스크')에서 음반 부문 본상 수상의 영예를 안았다.스트레이 키즈는 지난 8일 서울 구로구 고척 스카이돔에서 개최된 '2022 골든디스크'에서 음반 부문 본상을 수상했다. 앞서 '2019 골든디스크' 신인상, '2021 골든디스크' 베스트 퍼포먼스상을 수상한 데 이어 첫 본상 트로피를 들어 올리고 착실한 성장세를 입증했다. 스트레이 키즈는 "'2022 골든디스크'에 참석하게 된 것만으로도 큰 영광인데 스테이(팬덤명: STAY)를 위해 오래 고민하고 준비한 무대들을 마음껏 펼칠 수 있어서 더욱 기쁘다. 음반 부문 본상 수상은 처음이라서 의미가 남다르다. 항상 무한한 사랑을 보내 주시는 스테이에게 감사드리고 올해도 변치 않고 열심히 하는 모습 보여드리겠다"고 소감을 밝혔다.이날 스트레이 키즈는 '2022 골든디스크' 첫 본상 수상을 자축하는 특별한 퍼포먼스를 펼쳤다. 2021년 8월 정규 2집 'NOEASY'(노이지) 타이틀곡 '소리꾼', 한·미·일 동시 방영 애니메이션 '신의 탑' OST 싱글 'TOP ("신의 탑" OST)'(톱), 지난해 6월 Mnet '킹덤 : 레전더리 워' 최종 우승을 안긴 파이널 경연곡 'WOLFGANG'(울프강)까지 총 3곡의 무대를 준비했고, 거대한 스케일과 웅장한 분위기 속 카리스마를 뿜어내 시청자들의 이목을 사로잡았다.이들은 한 해를 결산하는 시상식에서 4관왕에 오르며 환하게 빛났던 2021년을 성공적으로 매듭지었다. '2021 THE FACT MUSIC AWARDS'(2021 더팩트 뮤직 어워즈, 이하 '2021 TMA'), '2021 Asia Artist Awards'(2021 아시아 아티스트 어워즈, 이하 '2021 AAA'), '2021 엠넷 아시안 뮤직 어워즈'(2021 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS, 이하 '2021 MAMA')에서 각각 올해의 아티스트상, 올해의 퍼포먼스상, 월드와이드 팬스 초이스 톱 텐(WORLDWIDE FANS' CHOICE TOP 10)의 주인공으로 호명됐고 '2022 골든디스크' 음반 부문 본상 트로피를 추가하며 높아진 위상을 드러냈다.특히 지난해 12월 2일 열린 '2021 AAA'에서는 그룹의 특장점으로 손꼽히는 퍼포먼스로 데뷔 3년 만에 첫 대상 수상의 기쁨을 누렸다. 2020년 6월 정규 1집 'GO生'(고생)의 타이틀곡 '神메뉴'(신메뉴), 9월 리패키지 음반 'IN生'(인생) 타이틀곡 'Back Door'(백 도어)를 통해 특색 있는 안무를 선보여 인기를 끌었고, 2021년 정규 2집 타이틀곡 '소리꾼'은 도깨비 손동작은 물론 구름을 타고 떠다니는 듯한 포인트 안무로 'K-퍼포먼스 대장주' 수식어에 방점을 찍었다. 또 100% 팬들의 투표로 선정된 '2021 MAMA' 월드와이드 팬스 초이스 톱 텐, 음반 판매량이 반영된 '2021 TMA' 올해의 아티스트상, '2022 골든디스크' 음반 부문 본상을 휩쓸고 국내외 팬들의 열렬한 응원과 지지를 확인했다.'무대 맛집 그룹' 스트레이 키즈의 시상식에서만 만날 수 있는 퍼포먼스도 뜨거운 화제를 모았다. 오랜만에 선보인 'TOP', 'WOLFGANG' 무대는 반가움을 안겼고 '강박 (방찬, 현진)', 'Surfin’ (리노, 창빈, 필릭스)'(서핑), 'Gone Away (한, 승민, 아이엔)'(곤 어웨이), 'DOMINO'(도미노), 'CHEESE'(치즈)로 정규 2집 수록곡 무대를 염원한 글로벌 팬들의 갈증을 시원하게 해소했다. 여기에 국악 버전, 독특한 세계관이 돋보인 히어로 버전 등 '소리꾼'을 다채롭게 편곡해 무대에 감칠맛을 더했다.스트레이 키즈는 지난해 발표한 두 장의 앨범으로 각종 지표에서 자체 최고 성적을 경신하고 '커리어 하이'를 달성했다. 그중에서도 8월 발매한 정규 2집 음반 'NOEASY'는 최근 가온차트를 운영하는 한국음악콘텐츠협회가 발표한 2021년 연간 앨범 차트에서 130만 장의 판매량으로 8위에 올랐다. 11월 29일 발표한 홀리데이 스페셜 싱글 음반 'Christmas EveL'(크리스마스 이블)은 74만 장의 판매고를 기록하고 17위에, 2020년 발매한 정규 1집 'GO生'과 리패키지 음반 'IN生'도 각각 95위와 84위로 차트인해 꾸준한 인기를 증명했다.