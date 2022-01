마마무 문별이 신보의 트랙리스트를 전격 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다.10일 마마무는 공식 SNS를 통해 미니 3집 '6equence'(시퀀스)의 트랙리스트를 선보였다.공개된 트랙리스트에 따르면, 이번 앨범에는 타이틀곡 'LUNATIC'을 포함해 'Intro : SYNOPSIS', 'G999 (Feat. Mirani)', '머리에서 발끝까지 (Shutdown) (Feat. Seori)', '너만 들었으면 좋겠다 (For Me)', '내가 뭘 어쩌겠니? (ddu ddu ddu)', 'LUNATIC (English Ver.)' 등 총 7개 트랙이 수록됐다.문별과 오랜 시간 호흡을 맞춰온 RBW 소속 히트메이커 이상호, 서용배, 이후상, 밍키, 임상혁, 전다운, 코코두부아빠 등이 총출동한 데 이어 브로맨스의 박현규, Inner Child 등도 힘을 보태 높은 완성도를 가늠케 한다.한편, 문별은 오는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 3집 '6equence'를 발표한다.