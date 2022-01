AOA 지민이 근황을 전했다.8일 지민은 자신의 인스타그램에 "surprise gift for my dearest : out now : link in bio :"라는 글과 짧은 영상을 게재했다.영상 속 지민은 런던으로 추정되는 해외의 한 거리를 거닐며 여행하고 있는 모습이다.지민의 이 같은 근황은 전 멤버 권민아를 괴롭혔다는 의혹이 불거진 뒤 2년 만이다. 마지막 글은 지난 2020년 7월 4일 "멤버들과 민아에게 진심으로 미안하다"며 올린 사과 글이다.한편, 지민은 지난 2020년 권민아의 폭로로 논란이 일자 AOA를 탈퇴하고 연예계 활동을 중지했다.