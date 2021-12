가수 전소미가 치명적인 퇴폐미를 뽐냈다.전소미는 27일 자신의 인스타그램에 "Do I ever cross your mind"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 전소미는 풀어헤친 헤어스타일에 짙은 스모키 메이크업, 굵은 초커 목걸이 등으로 퇴폐미를 드러내고 있다.평소 발랄한 매력과 비주얼을 자랑하던 전소미는 반전 매력이 돋보이는 사진으로 시선을 사로잡았다.한편 전소미는 지난 25일 첫 번째 정규 앨범 'XOXO'의 수록곡 '애니모어(Anymore)' 뮤직비디오를 공개했다.