그룹 투모로우바이투게더의 ‘혼돈의 장’ 2부작 시리즈가 롤링스톤, NME에 이어 틴 보그로부터도 ‘올해의 베스트 앨범’에 선정되며 명실상부 ‘2021년 K-팝 명반’으로 인정받고 있다.지난 25일(현지시간) 미국 매거진 틴 보그(Teen Vogue)가 발표한 ‘틴 보그 에디터가 뽑은 2021년 베스트 앨범 (Best Albums of 2021, According to Teen Vogue Editors)’에 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 정규 2집 ‘혼돈의 장: FREEZE’와 리패키지 앨범 ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’가 선정됐다.틴 보그는 “투모로우바이투게더는 2개 앨범을 통해 ‘혼돈의 장’을 완벽히 소개했다. (두 앨범의) 모든 곡은 독특한 매력을 담고 있다. ‘LO$ER=LO♡ER’(루저 러버)는 반항기 어린 팝록으로, 영어 히트곡 ‘Magic’은 밝고 빛나는 분위기로 특별한 사랑을 받고 있다. 한편, 휴닝카이의 낄낄거리는 웃음소리와 함께 ‘I’m so shocked’라는 가사로 시작되는 ‘Frost’는 마음속에서 무한 재생된다”라고 소개했다.틴 보그는 이에 앞서 지난 17일 게재한 ‘2021년의 베스트 K-팝 노래 54곡 (The 54 Best K-Pop Songs of 2021)’ 선정 기사에서도 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori’(제로 바이 원 러브송), ‘LO$ER=LO♡ER’, ‘Anti-Romantic’ 등 투모로우바이투게더의 음악을 극찬했다.틴 보그는 “투모로우바이투게더의 새로운 시대가 도래했다(TXT Enters a New Era)”라는 제목의 평론을 통해 “‘혼돈의 장: FREEZE’의 타이틀곡으로서 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori’의 발매는 투모로우바이투게더의 여정에 전환점이 됐다. 이 곡의 발매는 음향적으로 이 그룹에 새로운 시대의 시작이었고, (이후 발매된) ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’으로 이어졌다. 2021년 내내 이 곡은 선물이었고, 우리는 다양한 버전을 들을 수 있었다”라고 설명했다.틴 보그는 이어 “투모로우바이투게더가 차트를 정복하는 동시에 여러 장르에 도전하는 것으로 알려져 있기는 하지만, ‘Anti-Romantic’은 정말 예상치 못한 히트작이다. 이 곡은 ‘혼돈의 장: FREEZE’를 여는 완벽한 곡으로, 다섯 멤버의 부드러우면서도 강렬한 보컬이 귀를 사로잡는 일렉트로닉 팝과 만나 빛을 발한다”라고 평가했다.리패키지 앨범 ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’의 타이틀곡 ‘LO$ER=LO♡ER’도 호평을 받았다. 틴 보그는 “‘LO$ER=LO♡ER’를 통해 투모로우바이투게더는 팬들이 좋아하는 전형적인 사운드에서 벗어나 세상의 불안함을 록 멜로디에 담아내며 마음속에 깊은 여운을 남겼다. 이 곡을 듣는 이들은 자신들이 얼마든지 더 열심히 사랑하고, 삶의 본질을 더 깊이 느끼며, 자신의 흔적이 남은 모든 것을 미련 없이 받아들일 수 있음을 상기하게 된다”라고 평가했다.한편, 투모로우바이투게더가 지난 5월 발표한 정규 2집 앨범 ‘혼돈의 장: FREEZE’와 8월 내놓은 리패키지 앨범 ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’는 영국 음악 매거진 NME와 미국을 대표하는 음악 잡지 롤링스톤이 각각 발표한 ‘올해의 베스트 앨범 TOP50’에 K-팝 아티스트의 앨범으로는 유일하게 이름을 올렸고, ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori’은 미국 음악 전문 매체 빌보드 선정 ‘평론가들이 뽑은 2021년 베스트 K-팝 노래 25곡’ 중 1위를 차지했다.