에이티즈(ATEEZ)가 SBS ‘가요대전’에서 볼거리 풍성한 무대로 눈길을 사로잡았다.오늘(25일) 방송된 ‘2021 SBS 가요대전’에는 올 한 해 앨범, 방송, MC 등 다방면으로 팬들을 만난 에이티즈가 출연해 팬들에게 크리스마스 선물 같은 하루를 선사했다.먼저 홍중과 산은 전 출연진들이 함께 한 오프닝 무대에 올라 대표적인 캐럴 ‘머라이어 캐리(Mariah Carey)’의 ‘All I Want for Christmas Is You’를 준비해 현장을 따뜻한 크리스마스 분위기로 흠뻑 물들였다.이어 단독으로 2부 오프닝까지 도맡은 에이티즈는 터보의 ‘White Love(스키장에서…)’로 스페셜 무대를 꾸렸다. 이는 지난여름 김종국과 컬래버레이션 한 썸머 앨범 ‘시즌 송즈(Season Songs)’에 수록된 곡으로, 겨울 스테디송으로 사랑받는 터보의 곡을 에이티즈만의 매력으로 리메이크해 전 세대를 들썩이게 했다.특히 블루와 블랙이 어우러진 전통의상에 노리개와 머리 두건 등으로 멋을 내어 본 무대에 등장한 에이티즈는 올해 발매한 앨범들 중 대표곡인 ‘데자뷰(Deja Vu)’와 ‘멋(흥 버전)’으로 섹시함과 에너제틱함을 넘나들어 현장을 후끈 달궜다.그뿐만 아니라 국악인 이태민의 가야금병창 ‘흥보가’ 중 ‘제비노정기’를 편곡한 위에 에이티즈의 댄스 브레이크가 더해진 ‘흥(노정기 버전)’무대는 한국인의 '흥'이 무엇인지 제대로 보여주며 역시 퍼포먼스 장인임을 입증했다.이렇듯 팬들의 특별한 하루를 위해 다양한 무대를 준비한 에이티즈는 오는 1월 7일부터 9일까지 2022 월드투어 ‘더 펠로우십 : 비기닝 오브 디 엔드(THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END)’ 서울공연을 개최한다