[스포츠한국 조성진 기자] 배우 조춘과 가족을 다룬 본격 코믹 유튜콤(시트콤+유튜브) ‘조가네’가 27일(월) 첫 방을 앞두고 있다.매주 월화 저녁 7시 유튜브를 통해 방송되는 ‘조가네’는 조춘 외에 노라조 출신의 이혁, 한태일, 가수 장성은 등등 다양한 연령층이 등장해 다채로운 에피소드를 선사하는 시트콤이다.‘조가네’ 제작사 디지(DZ)컴퍼니는 첫 방송에 앞서 조춘, 한태일 등 주요 등장인물 인터뷰 영상을 유튜브에 공개해 기대감을 더하게 한다.인터뷰 영상에서 조춘은 “나의 모든 걸 발휘한 웹드라마니만큼 많은 기대 바란다”며 인터뷰 말미에 특유의 건달보스 캐릭터와 코믹한 인상을 오버랩시키는 가운데 “광고 협찬 좀 많이 해달라”고 당부하기도 했다.한태일 또한 조춘과의 오랜 인연(절친)을 밝히며 정말 멋진 프로가 될 거라고 강조했다.조가네는 최근 OST ‘Dancing in the Rock’도 공개했다. 제목에서도 알 수 있듯이 ‘Dancing in the Rock’은 록(Rock) 음악에 기반한 사운드로 록이 지닌 자유의 의미와 즐거움이 조가네가 추구하는 프로그램 기조와 닮아 있어 메인 송으로 쓰게 됐다.조가네는 OST ‘Dancing in the Rock’에 이어 ‘저리 꺼져’, ‘메아리’, ‘눈물만 뚝뚝’ 등 록과 발라드 형태의 OST를 지속적으로 선보일 예정이다. 내년 1월엔 이혁, 장성은이 함께 부른 듀엣송 ‘사랑아, 같이 살자’도 공개된다.DZ컴퍼니 관계자는 “‘조가네’는 일단 40부작으로 첫 선을 보이며, 이후 지속적인 업그레이드를 통해 신개념 형태의 유튜콤 문화를 열어갈 계획”이라고 전했다.