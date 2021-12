[스포츠한국 모신정 기자] 그룹 방탄소년단이 콘서트 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA'(비티에스 퍼미션투댄스 온 스테이지 엘에이)로 미국 공연 전문 매거진 폴스타(Pollstar) 선정 'LIVE75' 차트에서 1위를 차지했다.폴스타는 13일(이하 현지시간) 최근 60일 동안 전 세계에서 개최된 투어의 티켓 판매 등으로 순위를 매긴 'LIVE75' 차트를 발표했다. 지난달 27~28일과 12월 1~2일 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 펼쳐진 방탄소년단의 콘서트 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA'가 이 차트의 정상에 올랐다.폴스타에 따르면, 방탄소년단은 총 4일간의 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA' 공연에서 1일 평균 관객수는 5만 3,438명, 4일 총 관객수 약 21만 3,752명을 기록했다. 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA'의 1일 평균 관객수는 이번 'LIVE75' 차트 2위에 비해 3배가량 많은 수치다. 또한, 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA'는 올 들어 한 장소에서 개최된 아티스트의 단독 콘서트로는 최다 관객을 기록했다.앞서 미국 음악 전문 매체 빌보드도 방탄소년단의 2년 만의 오프라인 콘서트 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA'의 성과를 집중 조명하며 "빌보드 박스 스코어 역사상 여섯 번째로 큰 수익을 올렸다. 방탄소년단은 소파이 스타디움이 올해 재개장한 이래 가장 큰 수익을 올린 아티스트"라고 밝힌바 있다.