블랙핑크(BLACKPINK)의 ‘STAY’ 뮤직비디오가 유튜브에서 3억뷰를 돌파했다.12일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ‘STAY’ 뮤직비디오는 이날 오전 0시 46분께 유튜브 조회수 3억 회를 넘어섰다.지난 2016년 11월 1일 공개된 지 약 5년 1개월 만이며, 블랙핑크 통산 16번째 3억뷰다.이로써 블랙핑크는 지금까지 발표한 모든 타이틀곡 뮤직비디오를 포함, 총 32편의 억대 뷰 영상 중 절반을 3억뷰 이상 콘텐츠로 채우는 압도적 면모를 뽐냈다.`STAY`에 앞서 ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU, 17억뷰)`, ‘Kill This Love’(14억뷰), ‘붐바야(13억뷰)’, ‘마지막처럼’(11억뷰), ‘How You Like That’(10억뷰), ‘불장난’(7억뷰), ‘휘파람’(7억뷰), ‘Ice Cream’(6억뷰) ,’Lovesick Girls’(5억뷰) 뮤직비디오가 3억뷰 고지를 밟은 바 있다.‘STAY’는 블랙핑크의 두 번째 디지털 싱글 ‘스퀘어 투(SQUARE TWO)’의 더블 타이틀 곡 중 하나다. 기타 리프와 스트링이 인상적인 어쿠스틱 포크 팝 장르로 `누군가 내 옆에 있어줬으면 하는` 애절한 감정이 잘 표현된 노래다.한편, 블랙핑크 데뷔 5주년 기념 영화 '블랙핑크 더 무비'가 오는 15일 스트리밍 서비스 디즈니+를 통해 공개된다.'블랙핑크 더 무비'는 지수, 제니, 로제, 리사 각 멤버 별 아트필름을 시작으로 전 세계 팬들을 열광케 했던 2021년 'THE SHOW' 및 2018년 'IN YOUR AREA' 공연 실황, 멤버들의 속마음을 확인할 수 있는 독점 인터뷰, 팬들에게 전하는 특별 메시지 등 한 순간도 놓칠 수 없는 다채로운 구성으로 가득해 기대감을 증폭시킨다.