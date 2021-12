블랙핑크(지수, 제니, 로제, 리사)가 12월 걸그룹 브랜드평판 1위를 차지했다. 2위 트와이스 3위 에스파 순이다.한국기업평판연구소는 걸그룹 브랜드평판 빅데이터 분석을 위해 2021년 11월 12일부터 2021년 12월 12일까지 측정한 브랜드 빅데이터 34,690,870개를 분석하여 걸그룹 브랜드에 대한 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드평판지수를 측정했다. 지난 11월 걸그룹 브랜드 빅데이터 35,485,926개와 비교하면 2.24% 줄어들었다.1위를 기록한 블랙핑크는 브랜드는 참여지수 203,932 미디어지수 862,251 소통지수 1,503,658 커뮤니티지수 2,613,429가 되면서 브랜드평판지수 5,183,270으로 분석됐다. 지난 11월 브랜드평판지수 4,657,273과 비교해보면 11.29% 상승했다.브랜드 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내서 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표이다. 걸그룹 브랜드 평판지수는 걸그룹에 대한 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다. 브랜드평판 모니터의 채널 분석도 포함됐다.2021년 12월 걸그룹 브랜드평판 30위 순위는 블랙핑크, 트와이스, 에스파, 레드벨벳, 에이핑크, 오마이걸, 소녀시대, 마마무, 브레이브걸스, 라붐, 스테이씨, 에이프릴, 이달의 소녀, 위키미키, 우주소녀, 모모랜드, 로켓펀치, 엘리스, 위클리, 프로미스나인, 시그니처, 드림캐쳐, (여자)아이들, ITZY, 우아, 에프엑스, 레이디스코드, CLC, 브라운아이드걸스, 다이아 순이었다.한편, 블랙핑크 데뷔 5주년 기념 영화 '블랙핑크 더 무비'가 오는 15일 스트리밍 서비스 디즈니+를 통해 공개된다.'블랙핑크 더 무비'는 지수, 제니, 로제, 리사 각 멤버 별 아트필름을 시작으로 전 세계 팬들을 열광케 했던 2021년 'THE SHOW' 및 2018년 'IN YOUR AREA' 공연 실황, 멤버들의 속마음을 확인할 수 있는 독점 인터뷰, 팬들에게 전하는 특별 메시지 등 한 순간도 놓칠 수 없는 다채로운 구성으로 가득해 기대감을 증폭시킨다.