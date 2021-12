트와이스가 글로벌 행보를 이어가고 있다.빌보드가 7일(한국 시간 기준) 공식 홈페이지를 통해 발표한 최신 차트(12월 11일자)에 따르면 트와이스가 지난달 12일 발매한 정규 3집 ‘포뮬러 오브 러브: O+T=<3(Formula of Love: O+T=<3)’는 메인 차트인 ‘빌보드 200’ 26위를 차지했다. 앞서 해당 차트에서 11월 27일 자 3위에 올라 자체 최고 기록을 세웠고 12월 4일 자 차트에서는 16위에 기록한 데 이어 3주 연속 상위권을 달성했다. 아티스트의 성적을 종합적으로 집계해 순위를 매기는 ‘아티스트 100’에서는 62위를 기록했다.트와이스는 정규 3집과 타이틀곡 ‘사이언티스트(SCIENTIST)’로 ‘월드 앨범’ 1위, ‘톱 앨범 세일즈’ 5위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 5위, ‘핫 트렌딩 송즈 파워드 바이 트위터’ 16위, ‘빌보드 글로벌(미국 제외)’ 82위, ‘빌보드 글로벌 200’ 136위 등 빌보드 최신 차트 총 8개 부문에 이름을 올렸다. 올해 10월 발표한 첫 영어 싱글 ‘더 필즈(The Feels)’ 역시 ‘빌보드 글로벌(미국 제외)’ 39위, ‘빌보드 글로벌 200’ 69위를 차지하고 식을 줄 모르는 인기를 자랑했다.게다가 빌보드 9주 연속 차트인을 기록 중인 ‘더 필즈’는 미국 유력 음악 매거진 롤링스톤(Rolling Stone)이 12월 6일(현지 시간) 공식 홈페이지를 통해 발표한 ‘올해의 노래 50’(The 50 Best Songs of 2021)에 오르는 겹경사를 맞이했다. 롤링스톤은 “이 곡은 디스코 에너지를 발산하며 서구 음악 시장의 관심을 끌었다. 특히 후렴구는 리스너들의 머릿속에서 하루 종일 반복될 것”이라고 호평, K팝 걸그룹 중 유일하게 이름을 올려 눈길을 모았다.세 번째 정규 앨범 'Formula of Love: O+T=<3'는 데뷔 이래 최초로 선보인 유닛곡부터 나연, 지효, 다현, 채영이 각자 곡 작업에 참여한 트랙, 팬사랑을 담아 노래한 팬송까지 총 17곡이 수록됐다. 타이틀곡 'SCIENTIST'는 해외 유수 아티스트들의 히트곡을 만든 프로듀서 토미 브라운(Tommy Brown), 영국 싱어송라이터이자 팝스타인 앤 마리(Anne Marie), K팝 히트곡 메이커 심은지 등 화려한 작가진이 의기투합해 완성도를 높였다. 또 신곡은 하나뿐인 사랑 공식을 표현한 통통 튀는 노랫말로 기분 좋은 에너지를 선사했다.한편 트24일부터 26일까지 서울 송파구 KSPD DOME(올림픽체조경기장)에서 네 번째 월드투어 '트와이스 네 번째 월드투어 '쓰리''의 포문을 연 뒤 내년 2월 로스앤젤레스, 오클랜드, 댈러스, 애틀랜타, 뉴욕 등 미국 5개 도시에서 공연을 이어간다.