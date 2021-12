그룹 모모랜드 아인이 비키니 룩을 공개했다.아인은 2일 자신의 인스타그램에 "마이애미에서 깨어나는 건 꿈만 같다"(Waking up in Miami was like dreaming)란 글과 함께 바닷가에서 찍은 사진을 올렸다.공개된 사진에서 아인은 화려한 색깔의 끈으로 된 비키니를 입고 S라인을 드러냈다.한 손으로 허리를 감싸는 포즈를 취한 그는 당당한 포즈로 옆 라인과 각선미를 자랑해 눈길을 끌었다.한편 모모랜드는 지난달 KBS1 일일드라마 '국가대표 와이프' OST '꿈의 노래'를 발표했다.