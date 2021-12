가수 임영웅이 키싱하트와 함께 온라인 팬미팅으로 특별한 추억을 선물한다.1일 아이웨어 브랜드 키싱하트 측은 12월 21일 임영웅의 온라인 팬미팅 ‘키싱하트 with HERO’ 개최 소식을 알리며 팬들의 열기를 한껏 끌어올렸다.임영웅과 키싱하트가 함께하는 ‘키싱하트 with HERO’는 프라이빗 온라인 팬미팅으로 비공개로 진행되며 지난달 28일부터 오는 18일까지 키싱하트 제품 구매를 통해 응모할 수 있다.키싱하트 공식 판매처인 네이버 스마트 스토어와 오프라인 스토어, 홈쇼핑 등에서 구매하면 온라인 팬미팅에 자동으로 응모되며, 기존 구매자들은 상품 구매 시 받은 보랏빛 엽서에 사연을 적어 키싱하트에 보내면 응모가 가능하다. 당첨자 발표는 19일로, 자세한 사항은 키싱하트 홈페이지와 SNS를 통해 공개될 예정이다.한편, 키싱하트는 지난달 신세계 TV쇼핑에서 앙코르 방송을 진행, 오픈됨과 동시에 주문 폭주를 기록하며 화제를 모은 바, 곧 선보이는 현대홈쇼핑 론칭쇼에도 팬들의 뜨거운 관심이 집중될 것으로 기대가 모아진다.임영웅의 온라인 팬미팅 ‘키싱하트 with HERO’를 예고한 키싱하트의 현대홈쇼핑 론칭쇼는 10일 오후 12시 40분에 확인할 수 있다.