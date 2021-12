[스포츠한국 모신정 기자]월드클래스 퍼포머 엑소 카이의 생애 첫 솔로 콘서트 실황이 CGV에서 생중계된다.CGV는 엑소(EXO) 카이의 첫 솔로 콘서트를 오는 12일에 극장에서 생중계한다고 1일 밝혔다. ‘비욘드 라이브 #시네마 - 카이 : 클로어(Beyond LIVE #Cinema - KAI : KLoor)'는 비욘드 라이브를 통해서 전 세계로 생중계되는 온라인 유료 콘서트다. 지난 9월에 CGV와 비욘드 라이브가 손잡고 처음으로 선보인 '비욘드 라이브 - 키 : 그록스 인 더 키랜드(Beyond LIVE - KEY : GROKS IN THE KEYLAND)'에 이어 두 번째로 CGV에서 만날 수 있다.오는 12월 12일 일요일 오후 3시에 만날 수 있는 카이의 콘서트에서는 개성 넘치는 음악과 퍼포먼스는 물론 다채로운 스타일링, 콘셉츄얼한 영상을 만날 수 있다. 극장의 대형 스크린과 풍부한 사운드로 펼쳐지는 화려한 무대를 생생하게 만나볼 수 있어 많은 팬들의 참여가 기대된다.CGV용산아이파크몰, 왕십리, 강남, 영등포, 소풍, 인천, 수원, 대전, 센텀시티, 울산삼산, 광주터미널 등 전국 30개 극장에서 진행되는 ‘카이 솔로 콘서트’ 생중계는 전체관람가다. 예매는 12월 1일 오후 3시, 비욘드 라이브 유료 콘서트 티켓 예매와 동시에 오픈 될 예정이다.조진호 CGV 콘텐츠기획담당은 “최첨단 IT 기술을 접목시킨 비욘드 라이브 콘서트는 독특한 시도와 컨셉으로 K-POP 팬들에게 큰 사랑을 받고 있는 콘텐츠”라며 “CGV에서 엑소 카이의 다채로운 무대를 함께 즐기는 팬들의 뜨거운 열기를 만끽하시길 바란다”고 말했다.롯데시네마가 12월부터 영화관 업계 최초로 음료용 종이 빨대를 도입한다.이번 빨대 변경은 롯데시네마가 영화관 현장에서 발생하는 플라스틱 쓰레기 문제에 적극 대응하기 위해 추진하고 있는 친환경 시네마 활동의 일환으로 제로 플라스틱을 위한 결정이다.금번에 도입되는 종이 빨대는 국제산림 관리 협회의 FSC인증을 받은 종이 소재 빨대로 제조부터 판매까지 모두 국내에서 이루어지고 있는 M사의 마이빨대 제품이다. 친환경 종이와 접착제를 사용하여 인체에 무해하며, 자연에서 100% 분해된다. 또한 종이 빨대의 흐물거리는 현상이나 풀림 현상 등을 개선하여 냉음료와 온음료에서도 형상을 유지하며, 종이 맛이 나는 단점을 보완한 것이 특징이다.특히 해당 상품은 기존 종이 빨대들이 탄산에 취약해 영화가 상영되는 2~3시간 동안 형태 유지에 힘들었던 점이 상당 부분 보완되어 영화관 환경에서도 사용이 가능해짐으로써 단기적으로 도입되었던 타 친환경 소재 제품들의 교체가 가능할 것으로 판단하고 있다.롯데시네마는 월드타워, 건대입구, 평촌의 3개관에 선 도입 후 점차 전국으로 확대할 것을 계획 중이다.앞서 롯데시네마는 지난 1월 업계 최초로 친환경 시네마 선언하고 환경에 실질적인 영향도가 있는 영화관의 소모품들을 환경 친화적인 제품으로 전환해온바 있다.메가박스가 12월 화려한 액션으로 겨울 극장가를 책임 질 영화 네 편을 소개한다. 이번 신작은 돌비의 영상 기술인 ‘돌비 비전(Dolby Vision®)’과 음향 기술 ‘돌비 애트모스(Dolby Atmos®)’가 적용돼, 국내 유일 ‘돌비 시네마’가 도입된 메가박스에서 더욱 짜릿한 액션으로 관객들의 눈과 귀를 사로잡을 것으로 기대된다.12월 1일 개봉하는 ‘고스트버스터즈 라이즈(Ghostbusters: Afterlife)’는 30여년 만에 오리지널 시리즈의 부활을 알리는 작품으로 작은 마을에 정착한 한 가족이 '고스트버스터즈'에 얽힌 비밀을 알게된 후 세계를 뒤흔드는 고스트들과 맞서는 서스펜스 액션 어드벤처다. 믿고 보는 배우 폴 러드와 매력적인 빌런 ‘고스트’들의 모습이 관객들의 호기심을 자극하며, <돌비 시네마>의 생생한 영상과 박진감 넘치는 사운드는 관객에게 짜릿한 극장 경험을 선사할 것이다.15일 개봉하는 ‘스파이더맨: 노 웨이 홈(Spider-Man: No Way Home)’은 정체가 탄로난 스파이더맨 ‘피터 파커’가 시간을 되돌리기 위해 닥터 스트레인지의 도움을 받던 중, 뜻하지 않게 멀티버스가 열리며 최악의 위기를 맞는 이야기를 그린 마블의 액션 블록버스터 작품이다. '스파이더맨: 노 웨이 홈'의 예측 불가능한 전개에 많은 관객들의 기대가 모아지고 있는 가운데, 멀티버스 세계관으로 한층 더 커진 스케일과 업그레이드된 액션을 몰입감 넘치는 환경에서 경험하고 싶다면 디테일한 시각적 효과와 입체적인 사운드가 돋보이는 <돌비 시네마>에서 관람하는 것을 추천한다.22일에 개봉하는 ‘킹스맨: 퍼스트 에이전트(The King's Man)’는 최초의 독립정보기관 ‘킹스맨’의 기원을 그리는 프리퀄 작품이다. 총과 칼을 결합시킨 새로운 가젯을 활용한 펜싱 검투 액션부터 폭파하는 비행기에서 탈출하는 고공 낙하 액션까지 <킹스맨> 시리즈의 명성에 걸맞는 독보적인 액션 시퀀스를 자랑한다.SF 액션 블록버스터의 대표작으로 매트릭스 시리즈의 신작 ‘매트릭스: 리저렉션(The Matrix Resurrections)’은 진보한 가상현실 속에서 운명처럼 다시 깨어난 네오가 인류를 위해 기계들에 맞서 새로운 전쟁을 시작한다는 스토리이다. 감각적인 비주얼 테크닉을 바탕으로 다시 한번 SF 장르의 신화를 예고하는 이번 작품은 공간을 가득 채우는 돌비 애트모스의 입체적인 음향과 강렬한 음영 대비가 돋보이는 돌비 비전으로 관람하면 차원이 다른 긴장감과 역동적인 액션을 느낄 수 있을 것이다.