박민영, 팬들의 커피차 선물 인증샷배우 박민영이 팬들의 커피차 선물에 환한 미소로 감사 인사를 전했다.박민영은 11월30일 자신의 인스타그램에 "대만콩알이들. love you and miss you so bad"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 박민영은 커피차를 뒤로 한 채 환한 미소를 지어보이고 있다. 커피차에는 "민영 데뷔 15주년 축하합니다" 등의 문구가 적혀 있어 눈길을 끈다.특히 박민영은 추운 날씨에도 아름다운 비주얼을 자랑하고 있다.한편, 박민영은 내년 상반기 방송 예정인 종합편성채널 JTBC 새 드라마 '기상청 사람들: 사내연애 잔혹사 편'에 출연한다.