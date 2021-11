팝핀현준이 '팝핀' 명칭 논란에 일침을 가했다.팝핀현준은 24일 자신의 인스타그램에 "Why you so serious?! #팝핀현준 #팝핑 #팝핀 #다들힘내요 #이게뭐라고 #뭐시중헌디 #팝핀둥절 #poppin #popping #keepondancing #춤 #peace"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.영상 속 팝핀현준은 영화 '조커'의 주인공 캐릭터 조커로 변신, 짧게 춤을 춘 뒤 "팝핀, 팝핑? Why you so serious(왜 이리 심각해?)"라고 말했다.이는 모니카의 발언으로 불거진 '팝핀' 명칭 논란에 일침을 가한 것으로 보인다.앞서 Mnet 댄스 서바이벌 프로그램 '스트릿 우먼 파이터'에 출연해 인기를 모은 모니카는 JTBC 예능프로그램 '아는형님'에 출연해 댄스 이론을 설명하는 시간을 가졌다.모니카는 이 과정에서 "팝을 하는 모든 동작들을 '팝핑'(Popping)이라고 한다. 여기에 'g'를 빼서 '팝핀'(Poppin')이라고 부른다"고 설명했다.이에 일부 댄서들은 "설명이 틀렸다" "팝핀은 잘못된 용어이며, 팝핑이라고 정정해달라"라는 지적을 쏟아냈다.