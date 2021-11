배우 한예슬이 아찔한 비키니룩을 선보였다.한예슬은 19일 새벽 자신의 인스타그램에 "Live in the sunshine. Swim in the sea. Drink the wild air(밀린 사진 올려요 ^^)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 한예슬은 그림 같은 해변을 배경으로 썬베드에 앉아 휴가를 만끽하고 있다.한쪽 어깨끈만 있는 노란색 비키니를 입은 한예슬은 구릿빛 피부와 이국적인 이목구비로 독보적인 섹시함을 뽐냈다.한편, 한예슬은 10살 연하의 남자친구와 공개 열애 중이다.