▶ 16일 오전 10시 예스24 티켓서

▶ 예매 시작 15분만에 전석 매진

▶ 12월 10~12일 부산 벡스코 공연

[스포츠한국 조성진 기자] 나훈아의 파워/존재감이 다시한번 증명됐다.코로나19 확산 여파로 연기된 가수 ‘나훈아의 AGAIN 테스형’ 부산 공연 티켓이 오픈과 동시에 매진됐다. 16일 오전 10시 예스24 티켓 사이트를 통해 판매된 ‘나훈아 AGAIN 테스형’ 부산 공연은 예매 시작 15분여 만에 전석 매진을 기록했다.‘나훈아 AGAIN 테스형’ 부산 공연은 오는 12월 10일부터 12일까지 사흘간 부산 벡스코 제1전시장 1홀에서 일 2회 진행된다. 앞서 한 차례 연기되어 지난 8월 개최될 예정이었던 ‘나훈아의 AGAIN 테스형’ 공연은 코로나19 확산으로 다시 한번 연기됐다.기존 8월 ‘나훈아 AGAIN 테스형’ 부산 공연 예매 고객은 취소 없이 예매를 유지했을 경우 동일한 공연 회차를 같은 좌석 번호에서 관람할 수 있다.한편, 오는 12월 17일부터 19일까지 사흘간 서울 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 진행되는 ‘나훈아 AGAIN 테스형’ 서울 공연은 11월 18일 오전 10시 예스24 티켓 사이트에서 예매할 수 있다.