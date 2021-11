[스포츠한국 모신정 기자] 그룹 방탄소년단(BTS/ RM 진 슈가 제이홉 지민 뷔 정국)이 유럽 최대 음악 시상식인 '2021 MTV Europe Music Awards(이하 '2021 MTV EMA')에서 4관왕을 차지했다.방탄소년단은 14일(이하 현지시간) 헝가리에서 진행된 '2021 MTV EMA'에서 '베스트 팝(Best Pop)', '베스트 K-팝(Best K-Pop)', '베스트 그룹(Best Group)', '비기스트 팬(Biggest Fans)' 등 4개 부문을 수상했다. 특히 '베스트 팝' 부문에서는 올해 처음 트로피를 안았고, '비기스트 팬' 부문의 경우 'MTV EMA'에서 처음 상을 받은 2018년부터 4년 연속 수상했다. 특히, 방탄소년단은 올해 'MTV EMA' 최다관왕이 됐다.방탄소년단은 앞서 2020년에도 '베스트 송(Best Song)', '베스트 그룹', '비기스트 팬', '베스트 버추얼 라이브(Best Virtual Live)' 등 4개 부문에서 트로피를 받았다. 2018년과 2019년 역시 각각 '베스트 그룹', '비기스트 팬'과 '베스트 그룹' '베스트 라이브', '비기스트 팬' 상을 거머쥐었다.한편, 방탄소년단은 오는 21일 미국 로스앤젤레스 마이크로소프트 시어터(Microsoft Theater)에서 개최되는 '2021 아메리칸 뮤직 어워드(2021 American Music Awards)'에서도 '아티스트 오브 더 이어(Artist of the Year)'와 '페이보릿 팝 듀오/그룹(Favorite Pop Duo or Group)', '페이보릿 팝송(Favorite Pop Song/Butter)' 등 3개 부문 후보에 올라 있다.특히 방탄소년단은 '2021 아메리칸 뮤직 어워드'에서 처음으로 '아티스트 오브 더 이어(Artist of the Year)'에 올라 큰 의미를 남기기도 했다. 방탄소년단은 이번 시상식에 참석해 'Butter'(버터)를 열창할 예정이며 이번 무대는 'Butter'의 리믹스 버전 피처링에 참여한 메건 디 스탤리언(Megan Thee Stallion)과의 합동 무대로 펼쳐진다.방탄소년단은 '2021 아메리칸 뮤직 어워드' 참석 이후 오는 11월 27~28일, 12월 1~2일 미국 로스앤젤레스에서 약 2년 만에 오프라인 콘서트 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA'를 개최해 팬들과 직접 만날 예정이다.