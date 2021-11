영국 출신 팝스타 아델이 MBC에 출연해 국내 팬들과 만난다.14일 MBC는 "아델이 11월 중 MBC를 통해 한국 팬들과 만날 예정"이라고 밝혔다.다만 이날 일각에서 제기된 MBC '음악중심' 출연설에 대해서는 "사실이 아니다"라고 부인했다.아델이 출연하는 프로그램의 세부적인 형태나 일정은 아직 논의 중인 것으로 알려졌다.아델은 지난달 14일 신곡 '이지 온 미'(Easy on Me)를 공개했으며 오는 19일 6년 만에 내놓는 새 앨범 '30'을 발매할 예정이다.'30'에는 '스트레인저 바이 네이처'(Stangers By Nature), '우먼 라이크 미'(Woman Like Me), '투 비 러브드'(To Be Loved) 등을 비롯해 총 12곡이 실린다.