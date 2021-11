▶ ‘레트로 클래식(Retro Classic)’ 새 싱글

[스포츠한국 조성진 기자] ‘보컬 보스’ 김경호(50)가 ‘레트로 클래식(Retro Classic)’을 통해 불꽃 같은 헤비메틀 투혼을 펼치고 있다.‘레트로 클래식’은 김경호밴드의 기타리스트 김기홍과 동생 김재홍이 주축이 돼 지난 2020년부터 팝에서 록에 이르는 다양한 장르를 선보이고 있는 프로젝트다.김기홍&김재홍은 올해 중순부터 록발라드와 바로크메틀 등 평소 좋아하던 록을 연작으로 하는 ‘록 오브 레트로 클래식’ 시리즈를 선보이고 있는데, 그 1탄이 ‘너와 나만 아는 이야기’다. 김경호가 보컬 피처링으로 참여해 화제를 모았다.이번에 선보이는 ‘레트로클래식’ 록 시리즈 2탄 ‘Messiah of the fallen angel’도 김경호의 보컬이 시종 곡을 압도한다. 김경호는 1탄에 이어 2탄까지 참여하며 자신과 함께 하는 동료(멤버)에 대한 각별한 사랑과 변함없는 지지를 보여주고 있는 것이다.김경호가 보컬로 함께 한 ‘Messiah of the fallen angel’은 ‘레트로 클래식’ 유튜브 채널에 게재되자마자 입소문을 타며 화제가 되고 있다.‘레트로 클래식’의 록 버전 시리즈 1탄 ‘너와 나만 아는 이야기’가 서정적이며 애절한 메틀발라드를 지향했다면, 2탄 ‘Messiah of the fallen angel’은 강력한 헤비메틀을 선보이고 있다. 러닝타임 4분 57초 내내 ‘김경호 표’ 록사운드다. 1탄과 마찬가지로 이 곡 또한 ‘레트로 클래식’이란 이름만 뺀다면 영락없는 김경호 새 싱글이라 해도 좋을 만큼.‘Messiah of the fallen angel’ 작곡·편곡은 김재홍이 했고 작사는 김기홍이다. 김재홍은 이 곡에서 베이스와 키보드도 연주했고, 김기홍은 기타와 믹싱·마스터링을 했다. 다양한 재능을 갖춘 형제다. 드럼은 박계수, 뮤직비디오는 한상진 감독이다. 한상진 감독은 1탄 ‘너와 나만 아는 이야기’ 뮤직비디오도 총괄했다.김경호의 보컬 피처링이 함께 하는 ‘RETRO CLASSIC’의 신곡 ‘Messiah of the fallen angel’은 유튜브는 물론 스포티파이, 애플, 멜론, 지니, 벅스 등등 여러 음원사이트에서도 접할 수 있다.