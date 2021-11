그룹 투모로우바이투게더가 일본 첫 EP ‘Chaotic Wonderland’ 발매와 동시에 오리콘 데일리 앨범 차트 정상을 차지했다.지난 10일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트에 따르면, 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 일본 첫 EP ‘Chaotic Wonderland’는 133,939장의 판매량으로 11월 9일 자 오리콘 데일리 앨범 차트 1위에 올랐다.투모로우바이투게더는 지난 1월에 낸 일본 정규 1집 ‘STILL DREAMING’과 지난 6월 발표한 정규 2집 ‘혼돈의 장: FREEZE’, 8월 발매한 리패키지 앨범 ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’로도 일본 발매 첫날 오리콘 데일리 앨범 차트 정상을 차지한 바 있다. 이들은 리패키지 앨범 이후 2개월여 만에 내놓은 일본 첫 EP로 다시 정상에 오르며 일본 내 막강한 인기를 입증했다.투모로우바이투게더의 일본 첫 EP ‘Chaotic Wonderland’에는 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.](제로 바이 원 러브송)과 Ito, MOA Diary (Dubaddu Wari Wari) [Japanese Ver.], Magic 등 총 4곡이 수록됐다.신보의 타이틀곡 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]은 정규 2집 ‘혼돈의 장: FREEZE’ 타이틀곡에 일본어 가사와 새로운 애드리브 등이 입혀진 곡으로, 일본의 인기 밴드 YOASOBI(요아소비)의 보컬 ikura로도 활동하고 있는 이쿠타 리라(幾田りら)가 피처링으로 참여해 특별함을 더했다. 이 곡은 일본 최대 음원 사이트인 라인뮤직의 11월 10일 자 일간 톱 송 차트에 2위로 진입했다.