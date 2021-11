미니 5집 'I AM ME.'로 18일 컴백을 앞둔 위키미키의 첫 콘셉트 티저가 공개됐다.위키미키(지수연, 엘리, 최유정, 김도연, 세이, 루아, 리나, 루시)는 지난 9일 오후 공식 SNS를 통해 미니 앨범 'I AM ME.'(아이 엠 미)의 첫 번째 콘셉트 포토와 무드 필름을 공개했다.콘셉트 포토 속 멤버들은 따뜻한 색감과 편안한 무드로 눈길을 사로잡는다.무드 필름 역시 부드럽고 포근한 영상미가 인상적이다. 이와 함께 멤버마다 다른, 조금은 무거운 내용의 내레이션이 공개됐다.해당 내레이션은 지수연, 리나, 세이, 최유정은 직접 작성하고 녹음한 것이라 더욱 특별하다. 특히, 위키미키의 진솔한 생각을 담은 내레이션이 호기심을 자극하며 'I AM ME.'를 향한 관심을 고조시키고 있다.'I AM ME.'는 꾸밈없는 있는 그대로의 위키미키의 모습을 담은 솔직한 앨범이다. 그간 틴크러쉬부터 걸스피릿까지 다채로운 콘셉트를 소화하며 매 앨범마다 변화와 성장을 보여준 위키미키가 이번 앨범을 통해 또 한번 유의미한 변신에 나설 것으로 기대된다.한편, 위키미키는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 'I AM ME.'를 발매하고 전격 컴백한다.