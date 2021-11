블랙핑크 로제가 뉴욕에서의 화보 같은 일상을 전했다.로제는 7일 자신의 인스타그램에 "The last one is me looking for my mask"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 로제는 이국적인 다리를 배경으로 포즈를 취하고 있다. 니트 재질의 회색 상의와 검은색 바지, 비니 모자를 착용한 로제는 완벽한 패션 센스를 자랑하고 있다.특히 늘씬한 몸매와 남다른 비율로 감탄을 자아낸다. 또 이어진 사진에서는 사라진 마스크를 찾는 듯 쭈구려 앉아 의자 바닥을 뒤지는 모습을 공개해 웃음을 자아냈다.한편, 로제가 속한 그룹 블랙핑크는 지난 1일과 2일 '제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회'(COP26)에서 기후변화에 대한 문제 인식을 제고하고, 환경보호를 독려하는 메시지를 전했따.