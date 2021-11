박유천의 동생이자 배우 박유환이 대마초 흡연 혐의가 불거진 가운데 팬들에게 글을 남겨 눈길을 끈다.박유환은 3일 자신의 개인 SNS에 "Hi guys. I think I won’t be able to stream this week. Do not worry too much.(이번 주 방송이 불가할 것 같다. 너무 걱정하진 말라)"는 글을 적었다.이는 자신이 진행중인 개인 방송이 한동안 불가능 하다는것. 대마초 흡연 혐의로 인한 여파로 여겨진다.이에 앞서 박유환은 최근 경기남부경찰청으로부터 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 불구속 기소됐다.지난해 12월 친형 박유천의 태국 콘서트 특별출연차 방문했던 방콕 현지에서 일행 두 명과 한차례 대마초를 흡연한 혐의다. 이들은 모두 혐의를 인정했으며, 박유환은 소환조사를 앞두고 있다.한편 박유환은 지난 2017년 영화 '원라인'을 마지막으로 현재 1인 미디어 진행자로 활동 중이다.