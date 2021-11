그룹 티아라 효민이 몸무게를 공개하며 컴백을 앞둔 근황을 전했다.효민은 3일 자신의 인스타그램에 "고됐다. Come to the back D-?"이란 글과 함께 연습실에서 찍은 듯한 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 효민은 허리를 드러내는 크롭 니트에 검은색 바지를 입고 거울에 비친 자신의 모습을 카메라에 담고 있다.변함없는 미모와 함께 군살 하나 없이 잘록한 허리가 눈길을 끌었다.효민은 거울 셀카 사진과 함께 몸무게 변화를 공개하기도 했다. 55.1㎏으로 시작해 48.4㎏이 되기까지 6.7㎏을 감량했다.한편 티아라는 최근 데뷔 12주년을 기념하며 진행한 브이라이브에서 "올해 안에 신곡을 발표할 예정"이라고 밝혔다.