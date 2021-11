마마무 솔라가 흰색 드레스로 우아함을 뽐냈다.솔라는 최근 자신의 인스타그램에 "World is One 2021"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.사진 속 솔라는 웨딩드레스를 연상시키는 화려한 흰색 오프숄더 드레스를 입고 있는 모습. 긴 생머리를 늘어 뜨린 솔라는 청순한 매력을 자아냈다.이 같은 사진에 누리꾼들은 "우리랑 언제 결혼해?" "언니 너무 예뻐요" "내 세상은 너" "오늘은 국제적으로 찢는 날"라는 반응을 보였다.한편, 솔라는 지난 30일 MBC와 월드비전이 공동 주최하는 글로벌 자선 공연 'World is One 2021 콘서트'에 출연했다.