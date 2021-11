배우 한예슬이 치명적인 매력의 뱀파이어로 변신했다.한예슬은 1일 자신의 인스타그램에 "How was your Halloween?"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.사진 속 한예슬은 뱀파이어 코스튬을 한 채 관능적인 매력을 발산하고 있다. 배경에는 뱀파이어의 상징인 박쥐가 날아다니는 효과를 더해 핼러윈 분위기를 물씬 풍겼다.특히 피가 살짝 흐르는 붉은색 립 메이크업과 카리스마 넘치는 눈빛이 시선을 사로잡는다.한편, 한예슬은 10살 연하 남자친구와 공개 열애 중이다.