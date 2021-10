[스포츠한국 김두연 기자] 국내외 가요팬들의 눈과 귀를 즐겁게 만들어줄 아이돌 그룹들의 컴백이 11월에도 이어진다.이가운데 더욱 이목을 끄는 이들은 걸그룹들의 컴백. 트와이스와 라붐은 같은달 나란히 컴백하며 연말까지 이어지는 흥행 랠리에 도전할 예정이다. 최근 예능 프로그램에서의 활약은 물론, 해외 무대에도 발을 뻗으며 존재감을 내뿜을 것으로 보인다.걸그룹 트와이스는 오는 12일 정규 3집 '포뮬러 오브 러브: O+T=<3(Formula of Love: O+T=<3)'을 발매한다. 컴백 타이틀곡은 '사이언티스트'로 사랑 연구를 통해 얻은 결론을 솔직 당당하고 톡톡 튀는 노랫말로 표현할 예정이다.화려한 작가진들의 백업은 신곡에 기대를 높게 만드는 이유다. 아리아나 그란데, 저스틴 비버를 비롯한 해외 유수 아티스트들의 히트곡을 프로듀싱한 토미 브라운과 스타 작곡가 심은지 등 국내외 화려한 작가진이 총출동해 글로벌 K팝 팬들의 사랑을 듬뿍 받을 명곡을 완성했다고.타이틀곡 외에도 '문라이트(MOONLIGHT)', '아이콘(ICON)', '라스트 왈츠(LAST WALTZ)', '에스프레소(ESPRESSO)', '알고 싶지 않아(REWIND)' 등 신곡들이 담겨 다채로움을 더할 것으로 보인다.특히 트와이스는 최근 국제적으로도 서서히 주목을 받아가고 있다. 지난 1일 전 세계 동시 발매한 첫 글로벌 싱글 '더 필즈'가 그 예다. 당시 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100' 83위, 영국 오피셜 차트 80위에 동시 진입하는 쾌거를 거두며 가능성을 보여줬다.걸그룹 라붐은 11월 3일 미니 3집 '블라썸(BLOSSOM)'을 발매하며 가요계로 돌아온다. 타이틀곡 '키스 키스(Kiss Kiss)'를 포함해 '얼마나 좋을까', '똑같잖아', '러브 온 유(Love On You)'까지 총 4곡이 담긴다. 각 곡에는 멤버들이 작사 및 작곡에 참여했고, 고마운 마음을 담은 팬송까지 수록됐다.먼저 소연이 작사에 참여한 타이틀곡 '키스 키스(Kiss Kiss)'는 멤버들의 음색 하모니와 다이내믹한 베이스 기타, 세련된 스트링이 매력적으로 어우러진 팝 스타일의 곡으로, 흩어지는 꽃잎처럼 사뿐히, 한여름의 소나기처럼 강렬하게 사랑을 표현한 러브레터를 연상하게 만든다.이밖에도 소연의 작곡과 작사 실력을 엿볼 수 있는 '얼마나 좋을까'는 펑키한 무드의 댄스음악을, 또 감각적인 얼반 팝 곡 '똑같잖아', 팬들을 향한 라붐의 애틋한 마음이 담긴 '러브 온 유(Love On You)'도 기대를 모은다.특히 라붐은 MBC '놀면뭐하니'를 통해 역주행 신드롬을 일으킨 바 있다. KCM이 속한 MSG워너비의 첫 단체곡이 라붐의 '상상더하기'였기 때문. 5년전 발매된 곡이었지만 '놀면뭐하니'를 통해 주목받으면서 폭발적인 인기를 끌었다. 흔치 않은 역주행곡의 주인공이 된 만큼 자신들에게 쏠린 관심을 이어나갈수 있을지 주목된다.