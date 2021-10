전소미가 첫 정규 앨범을 셀프 홍보했다.전소미는 29일 자신의 인스타그램에 "XOXO OUT NOW!!!! JEON SOMI’S FIRST ALBUM 첫 정규 앨범이 나왔어요 전곡 다 너무 애정하는 곡이니 많은 사랑 부탁드려요 끄앙 뭉치 사랑해"라는 글과 여러 장의 사진을 게재했다.전소미는 이날 오전 첫 번째 정규앨범 'XOXO' 발매 기념 쇼케이스를 온라인으로 진행했다.이 자리에서 전소미는 신곡 'XOXO'의 무대와 뮤직비디오를 최초로 공개하고, 앨범에 대한 다양한 이야기를 들려줬다.'XOXO'는 지난 8월 발매한 '덤덤'(DUMB DUMB) 이후 약 3개월 만에 초고속으로 컴백하는 전소미의 신보다. 특히 전소미가 솔로 데뷔 이후 약 2년 만에 발표하는 첫 정규 앨범이라 기대를 모은다.