마마무 솔라가 섹시한 핼러윈 코스튬을 선보였다.솔라는 29일 자신의 인스타그램에 "halloween. with Nana"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 솔라는 금발 헤어스타일에 화려한 보석 장식이 눈에 띄는 검은색 원피스를 입고 있다. 여기에 섹시하면서도 매혹적인 메이크업으로 코스튬을 완성했다.이 같은 게시물에 누리꾼들은 "언니 이런 콘셉트로 앨범 내도 될 거 같아" "핼만 즐기는게 아니라 바로 무대 올라가야 할거같아" "잠시만 나 학창시절 미술책에서 본 거 같은데 우리언니 혹시 작품이야?"라며 환호했다.한편, 마마무는 지난달 15일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO : THE BEST'를 전 세계 동시 공개했다.