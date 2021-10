그룹 방탄소년단이 일본 레코드협회로부터 신규로 '플래티넘' 인증을 획득했다.방탄소년단의 '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)'와 'DNA'는 지난 25일 일본 레코드협회가 발표한 9월 '플래티넘' 인증 작품 명단에 이름을 올렸다.두 곡은 모두 누적 재생 횟수 1억 회를 돌파하며 '플래티넘' 인증을 받았다.지난 7월 9일 공개된 '퍼미션 투 댄스'는 경쾌하고 신나는 댄스 팝 장르로, '춤은 마음 가는 대로 허락 없이 마음껏 춰도 된다'라는 메시지가 담긴 곡이다.'DNA'는 2017년 9월 발매된 '러브 유어셀프 승 '허'(LOVE YOURSELF 承 'Her')'의 타이틀곡으로, 일렉트로 팝 기반의 중독적인 휘파람 소리와 어쿠스틱한 기타 사운드가 어우러지는 노래다.일본 레코드협회는 곡의 누적 재생 횟수에 따라 실버(3000만 회 이상), 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상)로 구분해 매달 인증하고, 공식 홈페이지를 통해 발표한다.한편, 방탄소년단의 싱글 CD '버터(Butter)'는 누적 출하량 25만 장을 돌파해 앨범 부문에서 일본 레코드협회 7월 '플래티넘' 인증 작품 명단에 이름을 올린 바 있다.한편, 지난 24일 열린 방탄소년단의 온라인 콘서트 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지’(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE)는 전 세계 197개국에서 관람한 것으로 집계됐다.공연에서는 케이팝 최초로 미국 빌보드 싱글 차트 1위를 거머쥔 ‘다이너마이트’(Dynamite)를 비롯해 ‘라이프 고스 온’(Life Goes On), ‘버터’(Butter) 등 빌보드 정상을 차지한 글로벌 히트곡들을 비롯해 총 24곡의 무대를 150분간 선보였다.