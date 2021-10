그룹 아이즈원 출신 이채연이 '스우파' 콘서트에 불참한다.22일 소속사 WM엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 "오는 11월 20일부터 전국투어 진행 예정인 '스트릿 우먼 파이터' ON THE STAGE 콘서트에는 스케줄 상 이채연이 출연하지 않는다"라고 밝혔다.이어 "기다리셨을 팬 여러분께 죄송하다는 말씀드리며, 너른 양해 부탁 드린다"고 전했다.이채연은 엠넷 여자 댄스 크루 서바이벌 '스트릿 우먼 파이터'에 댄스 크루 원트 소속으로 출연했다.이채연은 메가 크루 미션에서 아쉽게 탈락했으며 "앞으로도 댄서분들이 지금처럼 많은 사랑과 관심받으셨으면 좋겠고, 저도 제 자리에서 열심히 활동하겠다"라고 소감을 전했다.한편, '스트릿 우먼 파이터' 출연진은 오는 11월부터 콘서트 '스트릿 우먼 파이터 온 더 스테이지(ON THE STAGE)'를 개최한다. 콘서트에는 크루 YGX, 라치카, 원트, 웨이비, 코카N버터, 프라우드먼, 홀리뱅, 훅이 출연한다.안녕하세요. WM엔터테인먼트입니다.오는 11월 20일부터 전국투어 진행 예정인 스트릿 우먼 파이터 [ON THE STAGE] 콘서트에는 스케줄 상 이채연은 출연하지 않는 점 안내 드립니다.기다리셨을 팬 여러분께 죄송하다는 말씀드리며, 너른 양해 부탁드립니다.