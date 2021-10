제시는 22일 저녁 자신의 인스타그램에 "Steady pace wins the race. Be the turtle not the rabbit"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 제시는 흰색 룩을 착용해 깔끔하면서도 시크한 룩을 완성했다. 화보 버금가는 매혹적인 눈빛과 포즈로 시선을 사로잡았다.특히 제시 특유의 섹시함과 카리스마가 느껴진다.한편 제시는 tvN '식스센스2', 웹예능 '제시의 쇼!터뷰' 등에 출연 중이다. 최근에는 Mnet '스트릿 우먼 파이터'(이하 '스우파') 댄서들과 콜라보레이션한 'Cold Blooded'(콜드 블러디드 with 스트릿 우먼 파이터(SWF)) 음원을 공개했다.