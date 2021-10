[스포츠한국 모신정 기자]그룹 트와이스가 데뷔 6주년 기념 라이브를 열고 변함없는 팬사랑을 전했다.트와이스는 데뷔일인 10월 20일 오후 9시 네이버 V LIVE(브이 라이브)와 공식 유튜브 채널에서 'TWICE 6th Anniversary: H6ME PARTY with 6NCE'(트와이스 6주년 기념: 홈 파티 위드 원스)를 온라인 생중계하고 국내외 팬들과 만났다.이번 방송은 올해로 데뷔 6주년을 맞이한 트와이스가 숫자 '6'에 진심인 콘셉트로 66분간 총 6개의 챕터로 진행됐다. 멤버들은 각각 육아, 육식공룡, 육개장, 다육이, 근육, 육각형, 아육대 등 '6(육)'이 들어가는 단어로 분장하고 전 세계 원스(팬덤명: ONCE)와 유쾌한 홈 파티를 즐겼다.멤버들은 질문에 여섯 글자로 대답하는 '6terview', 트와이스로 보낸 6년을 맛에 비유한 '6가지의 맛', 6년간의 팀워크를 뽐낸 '6퀴즈? 6감대결!' 등 다채로운 코너를 통해 그간 공개한 적 없는 에피소드와 추억을 공유했고, 원스가 트와이스에게 보내온 편지를 직접 읽는 'From 6NCE' 코너에서는 팬들을 향한 애틋한 마음을 아낌없이 표현해 뭉클한 감동을 안겼다.특히 오는 11월 12일 발매하는 정규 3집 'Formula of Love: O+T=<3'(포뮬러 오브 러브: O+T=<3)에 수록된 신곡 'CANDY'(캔디) 무대를 깜짝 선공개해 뜨거운 반응을 모았다. 아홉 멤버들은 공식 응원봉인 '캔디봉'을 떠올리게 하는 팬송 'CANDY'로 오랜 시간 사랑과 응원을 보내준 팬들에게 진심을 전했다.멤버들은 "6주년을 맞이해 걸어온 길을 돌아보니 원스 생각이 많이 난다. 6년이라는 시간 동안 변함없이 곁에 있어 준 원스에게 진심으로 감사하다. 보내주신 큰 사랑 덕분에 많은 힘과 위로를 얻었다. 여러분도 저희를 통해 에너지를 얻고 늘 행복하셨으면 좋겠다. 항상 그 자리를 지켜주셔서 감사하고 7주년에는 같은 공간에서 함께 할 수 있길 바란다. 앞으로도 오래오래 함께 하자"고 밝혔다.트와이스는 올해로 데뷔 6주년을 맞이해 지난 18일부터 닷새간 팬들과 함께 특별한 한주간 일정을 펼쳐 나간다. 펼친다. 팬들에게 보내는 편지와 영상을 비롯해 정성 가득한 콘텐츠와 팬 참여형 이벤트로 월드와이드 팬들과 소중한 추억을 쌓을 예정이다.또한 트와이스는 2021년 하반기 국내외 맹활약을 이어간다. 11월 12일 세 번째 정규 앨범 'Formula of Love: O+T=<3'를 발매하고, 12월 15일에는 일본에서 새 싱글 'Doughnut'(도넛)을 발표하고 팬들 곁을 찾는다. 10월 1일 전 세계 동시 발매한 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈) 뮤직비디오를 통해 예고한 네 번째 투어를 향한 관심도 뜨겁다.