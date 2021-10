▶ ‘베스트 K팝’ 부문 노미네이트

[스포츠한국 조성진 기자] 그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 미국에서 두 번째 정규앨범을 발매한다.몬스타엑스는 21일 공식 트위터 채널을 통해 두 번째 미국 정규앨범 ‘THE DREAMING(더 드리밍)’ 커밍순 이미지를 공개했다.공개된 이미지에 따르면 이번 정규앨범엔 최근 발매한 미국 싱글 ‘ONE DAY’를 비롯해 ‘YOU PROBLEM’, ‘BLAME ME’, ‘ABOUT LAST NIGHT’, ‘SECRETS’, ‘TIED TO YOUR BODY’, ‘WHISPERS IN THE DARK’, ‘BETTER’, ‘BLOW YOUR MIND’, ‘THE DREAMING’까지 총 10곡이 수록된다.정규앨범 발매 소식과 더불어 몬스타엑스는 20일(유럽 현지시간) ‘2021 MTV 유럽 뮤직 어워즈’ 홈페이지에 발표된 ‘베스트 K팝’ 부문에 노미네이트 되기도 했다. 지난 1994년부터 시작해 매년 열리는 MTV 글로벌 음악 시상식 중 하나인 만큼 몬스타엑스는 전 세계 최정상 뮤지션들과 어깨를 나란히 하며 영향력을 입증해 보였다.앞서 몬스타엑스는 미국 첫 정규앨범 ‘ALL ABOTU LUV’로 맹활약을 펼쳤다. 핏불(Pitbull)과 프렌치 몬타나(French Montana), 리믹스 아티스트 윌.아이.엠(will.i.am) 등 세계적인 아티스트와의 협업은 물론, ‘사랑’이란 테마로 다채로운 장르 소화력을 보여주며 폭넓은 음악 스펙트럼도 자랑한 바 있다.뿐만 아니라 ‘ALL ABOUT LUV’는 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 5위부터 총 7개의 빌보드 차트 톱 10위권에 진입하는가 하면, 타임(TIME)지가 꼽은 ‘2020년 K팝을 대표한 노래와 앨범’, 팝크러쉬가 선정한 ‘2020년 최고의 앨범 25’까지 이름을 올렸다.전 세계 몬베베(공식 팬클럽명)를 위해 준비한 ‘One Day’로도 빌보드 ‘팝 에어플레이’ 차트에 2주 연속 진입하기도 한 몬스타엑스는 오는 12월 10일 미국 정규앨범 ‘THE DREAMING’을 발매하며, 미국 라디오 방송국 아이하트라디오(iHeartRadio)가 진행하는 연말 최대 쇼 ‘징글볼(Jingle Ball)’ 투어에도 합류한다.