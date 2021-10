CL의 첫 정규앨범 'ALPHA(알파)'가 해외 차트 1위를 기록했다.20일 오후 1시에 발표된 CL의 첫 정규앨범 'ALPHA'는 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 덴마크, 캄보디아, 몽골, 필리핀, 포르투갈, 말레이시아, 태국, 싱가포르, 브라질, 그리스, 콜롬비아, 터키, 베트남 등 13개 지역에서 1위를 기록했다.이 외에도 미국, 터키, 베트남, 이탈리아, 스페인, 캐나다, 영국 등 총 31개 지역에서 Top10 안에 들며 아시아, 북남미, 유럽 등 다양한 지역에서 큰 인기를 모으고 있다.특히 아이튠즈 월드와이드 앨범차트에서는 2위, 미국에서는 아이튠즈 팝 앨범 차트 1위, 톱 앨범 차트 3위에 오르며 유의미한 기록을 세웠다.이번 정규 앨범 '알파'는 오랜 기간 준비해 온 것은 물론, 씨엘이 데뷔 13여 년 만에 처음 발표하는 정규앨범이라는 점에서 의미를 더한다.정규앨범 '알파'는 총 11곡이 수록됐다. 지난해 발표한 'HWA'와 '5스타'(5STAR), 최근 공개된 '스파이시'(SPICY)와 '러버 라이크 미'(Lover Like Me) 외에도 '척'(Chuck), 'Xai' '렛 잇'(Let It), '타이 어 체리'(Tie a Cherry), '파라다이스'(Paradise), '마이 웨이'(My Way), '사이렌'(Siren) 등 총 7곡의 신곡이 담겼다.오는 21일 오전 11시에는 'ALPHA'의 수록곡들의 라이브 퍼포먼스 비디오를 CL의 V LIVE 채널을 통해 선공개하며, 오후 1시에는 유튜브를 통해 전체 공개할 예정이다.