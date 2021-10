그룹 트라이비(TRI.BE)가 '우주로' 무대를 음방에서 최초 공개한다.소속사에 따르면 트라이비(송선, 켈리, 진하, 현빈, 지아, 소은, 미레)는 오는 14일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 음악방송 컴백 무대를 꾸밀 예정이다.지난 12일 오후 첫 번째 미니앨범 'VENI VIDI VICI (베니 비디 비치)'를 발매하며 5개월 만에 팬들 곁으로 돌아온 트라이비는 이날 방송에서 타이틀곡 '우주로 (WOULD YOU RUN)' 무대를 음악방송 최초로 공개한다.믿고 보는 '퍼포먼스 맛집'으로 떠오르고 있는 트라이비가 선보일 매운맛 안무에 더욱 관심이 집중되고 있다. 그중에서도 마치 창문 밖을 빼꼼 쳐다보는 듯한 동작의 포인트 안무 ‘빼꼼춤’이 강력한 중독성을 발휘할 것으로 기대를 자아낸다.'VENI VIDI VICI'는 트라이비가 데뷔한 후 처음으로 선보이는 미니앨범이다. 아직 가보지 못한 새로운 세계를 개척하고 자신들만의 길을 가겠다는 당찬 포부를 담아냈으며, 기존에 선보였던 싱글들과는 또 다른 유니크한 장르와 유닛 활동으로 트라이비만의 다채로운 개성을 뽐낼 계획이다.타이틀곡 '우주로(WOULD YOU RUN)'는 긴장감 있는 브라스 리프와 역동적인 리듬이 어우러진 뭄바톤 장르의 곡으로, 새로움을 찾아 더 높은 ‘우주’로 가겠다는 트라이비의 자신감 넘치는 포부가 노래 전체에 담겨 있다.