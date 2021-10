그룹 트라이비(TRI.BE)가 색다른 매력으로 돌아온다.트라이비(송선, 켈리, 진하, 현빈, 지아, 소은, 미레)는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 'VENI VIDI VICI(베니 비디 비치)'를 발매한다.'VENI VIDI VICI'는 트라이비가 데뷔한 후 처음으로 선보이는 미니앨범이다. 아직 가보지 못한 새로운 세계를 개척하고 자신들만의 길을 가겠다는 당찬 포부를 담아냈으며, 기존에 선보였던 싱글들과는 또 다른 유니크한 장르와 유닛 활동으로 트라이비만의 다채로운 개성을 뽐낼 계획이다.타이틀곡 '우주로(WOULD YOU RUN)'는 긴장감 있는 브라스 리프와 역동적인 리듬이 어우러진 뭄바톤 장르의 곡으로, 새로움을 찾아 더 높은 ‘우주’로 가겠다는 트라이비의 자신감 넘치는 포부가 노래 전체에 담겨 있다.트라이비는 컴백에 앞서 라이브 방송을 통해 팬들의 기대감을 더했다.송선은 타이틀곡 '우주로'에 대해 "사실 연습생 때부터 들었는데 지금 곡과는 많이 달라져서 신선했다. 트라이비만의 색깔로 변신한 느낌"이라며 기대감을 자아냈다.수록곡 중 최애곡으로 현빈은 'GOT YOUR BACK (갓 유어 백)'을, 켈리, 소은, 진하는 'LOBO (로보)'를 선택했다. 미레, 송선, 지아는 'TRUE (트루)'를 꼽으며 처음으로 만든 팬송에 대한 애정을 드러냈다.한편, 트라이비는 오는 12일 첫 번째 미니앨범 'VENI VIDI VICI'를 발매하고 오후 8시 공식 V LIVE를 통해 컴백 쇼케이스를 공개한다.