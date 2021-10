그룹 이달의 소녀(LOONA)가 출구 없는 매력으로 일본 열도를 휘감았다.소속사 블록베리크리에이티브는 오늘(9일) 0시, 이달의 소녀(희진, 현진, 하슬, 여진, 비비, 김립, 진솔, 최리, 이브, 츄, 고원, 올리비아 혜) 공식 유튜브 채널을 통해 일본 데뷔 싱글 'HULA HOOP/StarSeed~각성~'의 더블 타이틀곡인 'HULA HOOP'(훌라후프) 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.공개된 영상 속 이달의 소녀는 톡톡 튀는 파스텔톤의 의상을 입고, 네온 색감의 화려한 효과들과 어우러져 색다른 매력을 뽐냈다. 소녀들의 상큼함과 청량함이 어우러져 본편에 대한 기대감을 높였다.특히, 점점 문이 열리는 듯한 느낌의 영상 효과는 이달의 소녀의 일본 데뷔를 반갑게 맞이하는 듯해 눈길을 끌었고, 중독성 강한 후렴구는 단번에 귓가를 사로잡았다.또한 우주를 연상케하는 행성 아트들이 세계관 'LOONAVERSE'(루나버스)와 어떤 연결고리를 지니고 있을지 궁금증을 자아낸다.이달의 소녀는 일본 데뷔 싱글인 '훌라 후프/스타시드(HULA HOOP/StarSeed)~각성~'으로 글로벌 돌풍을 일으키고 있다. 지난 15일 아이튠즈 앨범 차트 미국을 포함한 23개 지역 1위를 달성했다.미국을 비롯해 홍콩, 스페인, 베트남, 인도네시아 등의 국가에서 정상을 차지하며 '4세대 핵심 걸그룹'의 면모를 증명했다.이달의 소녀의 'HULA HOOP/StarSeed?각성?'은 더블 타이틀곡 ‘HULA HOOP'와 'StarSeed'(스타시드)를 비롯해 'PTT(Paint The Town) Japanese Ver.'과 'HULA HOOP City Pop Ver.'까지 총 4곡이 수록됐다.이달의 소녀의 일본 데뷔 싱글 'HULA HOOP/StarSeed~각성~'의 피지컬 앨범은 오는 20일 정식 발매된다.한편, 이달의 소녀는 2016년 데뷔 프로젝트를 시작했고, 2018년 8월 완전체로 정식 데뷔했다. 이후 '하이 하이'(Hi High), '버터플라이'(Butterfly), '쏘왓'(So What), '와이낫?'(Why Not?) 등의 히트곡을 탄생시켰다.