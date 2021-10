그룹 트라이비(TRI.BE)가 팬들과 소통했다.지난 8일 브이 라이브에는 트라이비(송선, 켈리, 진하, 현빈, 지아, 소은, 미레)의 라이브 방송이 공개됐다.이날 트라이비는 컴백을 앞두고 팬들의 다양한 질문에 답하는 Q&A 시간을 가졌다. 오랜만에 팬들을 만난 트라이비는 시종일관 들뜬 모습을 보이며 기분 좋은 에너지를 선사했다.첫 번째 미니앨범 'VENI VIDI VICI (베니 비디 비치)'의 타이틀곡 '우주로(WOULD YOU RUN)'의 첫 느낌에 대해 송선은 "사실 연습생 때부터 들었는데 지금 곡과는 많이 달라져서 신선했다. 트라이비만의 색깔로 변신한 느낌"이라며 기대감을 자아냈다.수록곡 중 최애곡으로 현빈은 'GOT YOUR BACK (갓 유어 백)'을, 켈리, 소은, 진하는 'LOBO (로보)'를 선택했다. 미레, 송선, 지아는 'TRUE (트루)'를 꼽으며 처음으로 만든 팬송에 대한 애정을 드러냈다.비주얼 변화에 대한 팬들의 관심도 쏟아졌다. 특히 오렌지빛 헤어스타일로 파격 변신한 현빈에게 이목이 집중됐다. 이에 현빈은 "소은이가 새우라는 별명을 붙여줬다"고 밝혀 웃음을 안겼다.한편, 트라이비는 오는 12일 첫 번째 미니앨범 'VENI VIDI VICI'를 발매하고 오후 8시 공식 V LIVE를 통해 컴백 쇼케이스를 공개한다.'VENI VIDI VICI'는 라틴어로 '왔노라 보았노라 이겼노라'란 뜻으로 트라이비는 이번 앨범을 통해 새로운 세계를 개척하고 그녀들만의 길을 가겠다는 당찬 포부를 노래한다. 신사동호랭이와 EXID 엘리(ELLY)가 다시 한번 의기투합해 전곡 프로듀싱을 맡았다.특히 타이틀곡 '우주로'는 긴장감 있는 브라스 리프와 역동적인 리듬이 어우러진 뭄바톤 장르의 곡으로 새로움을 찾아 ‘우주’로 가겠다는 트라이비의 포부를 담아낸 노랫말이 인상적이다.