[스포츠한국 조성진 기자] 대한민국 응원단 레드엔젤(대표 박재현)이 오는 31일(일) 비대면 K팝 콘서트 ‘위 올 아 원(WE ALL ARE ONE)’ 네 번째 무대를 선보인다.레드엔젤의 ‘위올아원’ 4탄은 가난, 질병, 재난, 환경파괴, 폭력(전쟁) 등으로 병들어가는 지구촌을 위한 비대면 응원 콘서트로, ‘쿠션라이브’ 온라인 플랫폼을 통해 실시간 중계된다.‘위올아원’ 네 번째 공연엔 투모로우바이투게더, 프로미스나인, 스테이씨, 있지 등이 출연을 확정했다.레드엔젤의 ‘위올아원’ 콘서트는 지난 3월 첫 공연을 시작으로 2회 공연인 5월에 이어 지난 8월 29일 3회 콘서트는 ‘2020 도쿄패럴림픽’ 출전 선수단을 응원하기 위한 것으로, 몬스타엑스-유겸-온앤오프-CIX-원어스-홍은기-MCND-위아이-크래비티-우아!-퍼플키스 등 11팀이 출연한 바 있다.레드엔젤 관계자는 “쿠션라이브에서 K팝 콘서트를 관람하는 것 만으로도 지구촌 한 생명을 살리는 일”이라며 “투모로우바이투게더, 프로미스나인, 스테이씨, 있지 외에 몇몇 보이그룹도 출연 예정”이라고 기자에게 전했다.K팝으로 하나되는 지구촌 응원단을 표방하는 레드엔젤의 ‘위올아원(WE ALL ARE ONE)’ 콘서트 4탄 수익금은 구제와 나눔사업에 쓰일 예정이다.