'K팝 기대주' 트라이비(TRI.BE)가 컴백을 앞두고 신보 음원을 일부 공개했다.트라이비(송선, 켈리, 진하, 현빈, 지아, 소은, 미레)는 지난 6일 오후 공식 SNS 및 유튜브 계정을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘VENI VIDI VICI (베니 비디 비치)’의 오디오 티저 영상을 공개했다.타이틀곡 '우주로(WOULD YOU RUN)'를 시작으로 'LOBO (로보)', '-18', 'GOT YOUR BACK (갓 유어 백)', 'TRUE (트루)'까지, 총 5개의 음원 일부가 담겨있다.이와 함께 일곱 멤버의 자유분방한 매력과 다채로운 개성이 드러나는 영상이 어우러져 듣는 재미는 물론 보는 재미까지 배가시켰다.타이틀곡 '우주로'는 긴장감 있는 브라스 리프와 역동적인 리듬이 어우러진 뭄바톤 장르의 곡으로 새로움을 찾아 ‘우주’로 가겠다는 트라이비의 포부를 담아낸 노랫말이 인상적이다.'VENI VIDI VICI'는 라틴어로 '왔노라 보았노라 이겼노라'란 뜻으로 트라이비는 이번 앨범을 통해 새로운 세계를 개척하고 그녀들만의 길을 가겠다는 당찬 포부를 노래한다. 신사동호랭이와 EXID 엘리(ELLY)가 다시 한번 의기투합해 전곡 프로듀싱을 맡았다.수록곡 '-18'은 특정 브랜드 노출, 욕설로 들리는 발음 등을 이유로 MBC로부터 방송 부적격 판정을 받기도 했다.'-18'은 한국의 전통악기 가야금, 사물놀이와 아프로비트가 어우러진 힙합 곡으로 신사동호랭이와 EXID의 엘리(ELLY)가 작사, 작곡에 참여했다. 아직 만 18세가 되지 않은 현빈, 소은, 미레가 유닛으로 구성되어 성인이 되면 하고 싶은 일들을 토대로 가사를 완성했다.소속사 측은 "수록곡 ‘-18’의 해당 부분은 수정하지 않고 앨범을 발매하기로 최종 결정했다"며 재심의는 없을 것이라고 입장을 밝혔다.트라이비는 뭄바톤, 레게톤, 전통 악기와 아프로비트가 어우러진 힙합, 팝 알앤비 등 유니크한 장르를 통해 개성 있는 도전을 이어갈 예정이다.