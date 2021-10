[스포츠한국 모신정 기자]그룹 방탄소년단이 새 리얼리티 프로그램 ‘인더숲 BTS편 시즌2’(In the SOOP BTS ver. Season 2)의 오는 15일 첫 방송을 앞두고 의 두 번째 티저를 선보였다.방탄소년단은 6일 0시 인더숲 공식 SNS 채널에 ‘인더숲 BTS편 시즌2’ 2차 예고편을 올렸다. 예고 영상에는 책을 읽거나 농구, 물놀이, 오락기 게임, 트럼펫 연주, 사륜 바이크를 체험하는 등 따로 또 같이 숲에서 휴식을 만끽하는 방탄소년단 멤버들의 평화로운 모습이 담겨 있다.앞서 지난달 23일 공개된 ‘인더숲 BTS편 시즌2’ 첫 번째 티저에서는 준비기간만 1년 가까이 걸린 ‘인더숲 BTS편 시즌2’의 역대급 스케일이 공개됐다. 숲 속 가장 깊은 곳 방탄소년단만을 위해 준비된 공간은 처음 마주한 멤버들 놀랄 정도로 특별한 공간이었다.‘인더숲 BTS편 시즌2’는 방탄소년단 일곱 멤버가 따로 또 같이 즐기는 숲에서의 힐링 스토리를 담은 하이브(HYBE)의 예능 리얼리티 프로그램이다. 오는 15일 첫 회 방영을 시작으로 매주 금요일 밤 9시 JTBC에서 방영된다.. 위버스에서는 TV 방영일 밤 10시부터 확장판을 시청할 수 있으며, 방영일 다음 날 오피셜 포토가 공개된다. 본편에서 보지 못한 비하인드 영상 전편은 내달 19일 공개된다.한편 그룹 방탄소년단이 콜드플레와의 협업곡 ‘My Universe’로 美 빌보드 ‘핫 100’ 차트 통산 17번째 1위를 차지하며 빌보드 역사에 또다시 한 획을 그었다.5일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(10월 9일 자)에 따르면, 방탄소년단이 콜드플레이와 함께 지난달 24일 발매한 ‘My Universe’는 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 정상에 올랐다. 이로써 방탄소년단은 지난해 8월 발매한 ‘Dynamite’부터 피처링에 참여한 ‘Savage Love’ 리믹스 버전, 앨범 ‘BE’의 타이틀곡 ‘Life Goes On’, 디지털 싱글 ‘Butter’, ‘Permission to Dance’, 그리고 ‘My Universe’ 까지 총 6개의 1위 곡을 보유하게 됐으며, 그룹 통산 17번째 ‘핫 100’ 1위를 기록했다.빅히트 뮤직 관계자는 "방탄소년단의 ‘버터’와 ‘퍼미션 투 댄스’도 여전히 차트에서 거센 파워를 과시했다. ‘버터’는 ‘핫 100’에서 36위를 차지하며 19주째 상위권을 유지했다. ‘빌보드 글로벌(미국 제외)’ 10위, ‘빌보드 글로벌 200’ 14위, ‘디지털 송 세일즈’ 2위에 올랐다. ‘퍼미션 투 댄스’는 ‘빌보드 글로벌(미국 제외)’ 19위, ‘빌보드 글로벌 200’ 28위에 랭크됐다"며 매일 새기록을 경신 중인 방탄소년단의 성과를 언급했다.