▶ 2022년까지 활동 스케줄 선공개

▶ 기존 뮤비 제작기법과 차별화

▶ 4개의 영상 4일간 순차적으로 선봬

▶ 7일엔 컴백 음원+풀 영상 버전까지

[스포츠한국 조성진 기자] 5인조 걸그룹 크랙시가 2022년 12월까지의 단계별 컴백 티저 영상을 한 번에 공개했다.이번 크랙시의 컴백은 기존의 뮤직비디오 제작방법과 차별화된 4개의 영상이 4일간 순차적으로 올라오며 거대한 스케일과 퀄리티로 K팝 팬덤 사이에서 화제가 되고 있다.소속사에선 공식 유튜브 채널에 ‘DANCE WITH GOD, REQUIEM, END OF GAME’, 그리고 ‘GAIA’까지 4편의 티저 영상을 지난 1일과 4일 업로드를 마쳤다.등록된 각각의 영상마다 모든 기획과 촬영 그리고 업로드 준비를 마쳤다는 의미로 음반/뮤직비디오 발매일을 올렸으며, 크랙시를 기다리는 팬들은 물론 펜더믹으로 인해 영상으로 K팝을 접하는 해외 팬들에게까지 압도적인 스케일에 관심도가 상승하고 있다는 것이 댓글에 나타나고 있다.멤버 카린의 모습을 썸네일로 설정한 ‘챕터2 DANCE WITH GOD’은 2022년 2월 24일 릴리즈 예정이다. 영상은 화려한 무대 조명과 왕좌를 상징하는 조형물에서 포즈를 취한 장면으로 다른 영상에 비해 백색 위주 의상으로 5명의 멤버가 포즈를 취하고 있다.그리고 ‘챕터3 REQUIEM’ 티저는 수백 개의 나무 십자가가 조성된 광야에서 혜진을 중심으로 블랙 의상과 조화를 이룬 멤버들의 강렬한 포스, 우아를 센터로 포진된 멤버들과 불타는 권좌, 쓰러진 사람들 등을 상징하는 듯한 ‘챕터 4 END OF GAME’까지 공개하며 사전제작 완성의 의미로 각 영상마다 2022년 6월 23일, 2022년 10월 6일 날짜를 명기했다.소속사는 “챕터1 주제는 탄생, 챕터2 부와 환락, 챕터3 탐욕과 전쟁, 챕터4 종말 챕터5는 아직 미공개 상태”라며 “대장정의 그 시작인 챕터1 ‘가이아’ 티저 2를 4일 오후 10시 업로드하며 그 여정을 밝혔다”고 전했다.또한 크랙시가 일주일간 업로드한 컴백에 대한 티저와 영상으로 현재 누적 조회는 100만 뷰를 기록하는 관심도를 간파한 소속사는 “우선 컴백 신보 ‘GAIA’ 방송 활동 후 팬덤을 위한 온라인 무대를 준비하는 부분을 앞당겨서 준비할 생각”이라고 언급했다.한편, 탄생 스토리를 담고 있는 ‘챕터1 GAIA’는 7일(목) 컴백 음원과 함께 무비 클립으로 풀 영상 버전이 공개된다.