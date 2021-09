걸그룹 위클리(Weeekly)가 데뷔 첫 억대 조회수 뮤비를 탄생시켰다.소속사 플레이엠 엔터테인먼트 측에 따르면 지난 3월 발매된 위클리 미니 3집앨범 '위 플레이(We play)'의 타이틀 곡 '애프터 스쿨(After School)' 뮤직비디오는 지난 20일 밤 오후 유튜브 조회수 1억뷰를 돌파했다.위클리는 SNS를 통해 1억뷰를 자축하며 "위클리 'After School' 뮤직비디오 유튜브 조회수 1억뷰 돌파. I'm so good with Daileee. 눈부시게 반짝이는 지금 이 순간. 언제까지나 위클리만 따라가 케ㅊㅑㅂ"이라며 소감을 전했다.위클리는 2020년 데뷔한 주목받는 신인 걸그룹이다. 데뷔 후 약 1년 3개월 만이자, 'After School' 발매 6개월 만에 데뷔 첫 '억대 조회수' MV 작품을 기록, 4세대 신인 걸그룹으로는 이례적인 성과를 달성하며 K팝 걸그룹을 대표할 글로벌 루키다운 성장세를 실감케 하고 있다.특히 해당 뮤직비디오가 현재 200만 좋아요(Like)를 넘어서며 전세계에서 뜨거운 반응을 얻고 있는 것은 물론, 최근 발표된 신곡 '홀리데이 파티(Holiday party)' 등 전후 활동 곡들이 폭넓게 글로벌 리스너들의 사랑을 얻고 있는 만큼 이들의 추가적인 기록 달성에 더욱 귀추가 주목되고 있다.위클리는 '신인상 6관왕'을 거머쥐면서 컴백 전부터 미국 포브스가 '8월 가장 기대되는 걸그룹'으로 언급해 기대를 모았다. 지난 8월 발표한 미니 4집 'Play Game : Holiday'(플레이 게임 : 홀리데이)가 발표 당일 아이튠즈 톱 앨범 차트 인도네시아-브라질 등 3개국 1위, 터키-홍콩-싱가포르 등 10개국 톱10을 기록하며 '대세 걸그룹'의 저력을 확인시켰다.특히 위클리는 3만 1천 장을 돌파한 음반 판매고로 '자체 최고' 초동 기록을 또 한 번 경신, 전작에 이은 '커리어 하이' 성적으로 압도적인 성장세를 실감하게 했다.한편, 미니 4집 활동을 성공적으로 마친 위클리는 자체 예능 콘텐츠와 음악방송 MC 등 다채로운 분야에서 활약하며 계속해서 '대세' 행보를 이어갈 전망이다.