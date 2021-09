가수 권은비가 스포츠웨어로 건강미 넘치는 몸매를 드러냈다.웰니스 매거진 '필라테스S' 권은비와 함께 진행한 9월호 화보 사진을 공개했다.이번 화보는 'Open Myself to be solo'를 테마로 걸그룹 아이즈원에서 솔로로 변신, 컴백한 권은비의 '제2막'을 시작하는 의미를 담아 촬영됐다.권은비는 시크하면서도 고혹적인 매력은 물론 자신감 넘치는 여성으로서의 화사한 면모를 드러냈다.그는 스트레칭 자세로 남다른 유연성을 뽐내거나 몸에 밀착되는 레깅스, 탱크톱으로 건강미 넘치는 몸매를 드러냈다. 군살 없는 복근과 길쭉하게 뻗은 다리, 인형 같은 미모가 보는 이들을 감탄케 한다.한편, 그룹 아이즈원의 리더로 활약했던 권은비는 최근 솔로 데뷔 미니 앨범 'OPEN'을 발매하며 본격 활동에 나섰다.'OPEN'은 단어 뜻 그대로 '열다'라는 의미를 지니는데, 자신의 첫 페이지를 열고서 새로운 모습을 보여주겠다는 각오가 담긴 앨범명이다.타이틀곡은 '도어'로, 재즈풍의 스윙 장르 노래로, 새로운 공간을 마주하게 해주는 '문'을 통해 우리만의 비밀스러운 공간에서 지금까지 볼 수 없었던 나를 보여주겠다는 의지가 담겼다. 그가 직접 타이틀곡 작사에도 참여했다.