그룹 방탄소년단의 ‘Permission to Dance’ 뮤직비디오가 3억뷰를 돌파했다.지난 7월 전 세계에 공개된 ‘Permission to Dance’의 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 10일 오후 12시 59분경 3억 건을 넘어섰다. 이로써 방탄소년단은 통산 18번째 3억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.‘Permission to Dance’는 ‘춤은 마음 가는 대로, 허락 없이 마음껏 춰도 된다’라는 노랫말을 담은 경쾌하고 신나는 댄스 팝 장르의 곡이다. 이 곡은 7월 24일 자 미국 빌보드 메인 싱글 차트에서 ‘핫 100’ 정상을 차지했으며, 일본 오리콘이 발표한 ‘주간 스트리밍 랭킹’ 최신 차트(9월 13일 자/ 집계 기간 8월 30일~9월 5일)에서는 누적 재생수 1억회를 돌파했다.‘Permission to Dance’ 뮤직비디오는 실내와 야외 공간을 넘나들며 신나게 춤을 추는 방탄소년단의 모습이 교차되면서 활기찬 에너지를 전파한다. 방탄소년단은 또한 유튜브 쇼츠를 통해 ‘Permission to Dance Challenge’를 개최해 ‘즐겁다’, ‘춤추다’, ‘평화’를 의미하는 국제수화를 활용한 뮤직비디오 속 안무를 전 세계 누구나 개성 넘치는 자기 스타일로 15초 분량의 짧은 동영상을 만들어 보게 했으며, 이날 오후 1시 ‘Permission to Dance’ 쇼츠 챌린지 버전 뮤직비디오도 공개했다.한편, 방탄소년단은 최근 유튜브 오리지널 뮤직쇼 '릴리즈드(RELEASED)' 스페셜 에피소드에 출연했다.특히 콜드플레이의 프론트맨 크리스 마틴이 진행을 맡아 방탄소년단과 'Permission to Dance Challenge'에 대한 이야기를 비롯해 글로벌 뮤지션으로서의 경험과 감정을 공유했다.