[스포츠한국 모신정 기자] NCT 127(엔시티 127, 에스엠엔터테인먼트 소속) 정규 3집 발매를 기념하는 스포티파이 인핸스드 앨범이 공개된다.글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이는 NCT 127 정규 3집 ‘Sticker’ 발매에 맞춰 오는 17일 오후 1시 인핸스드 앨범 ‘NCT 127 presents Sticker, the Enhanced Album’을 공개해 글로벌 팬들의 높은 관심이 기대된다.스포티파이의 인핸스드 앨범은 아티스트가 다양한 콘텐츠를 활용해 앨범을 소개하는 멀티 콘텐츠로, 이번 NCT 127 인핸스드 앨범은 정규 3집에 수록된 11곡과 다채로운 독점 콘텐츠를 함께 만날 수 있다.더불어 앨범 공개에 앞서 10일 오후 1시에는 멤버들이 평소 즐겨 듣는 곡을 직접 큐레이션한 ‘Welcome to NCT 127 Sticker, the Enhanced Playlist’도 선보일 계획이어서 기대감을 더한다.또한 NCT 127은 오늘(9일) 밤 12시 공식 SNS 계정을 통해 정규 3집 마지막 트랙 비디오 ‘Lemonade’를 공개하며, 이번 영상은 곡의 강렬한 분위기와 카리스마 넘치는 멤버들의 모습을 만날 수 있어 시선을 사로잡을 전망이다.한편, NCT 127 정규 3집 ‘Sticker’는 9월 17일 오후 1시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.